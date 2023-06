Novanta libri per la Pediatria

Novanta nuovi volumi donati alla Pediatria di Comunità dalla Libreria Mondadori di Cesena, dalle Librerie Mondadori e Cartamarea di Cesenatico e da tanti loro clienti che hanno deciso di acquistare un libro per bambini 0-3 anni e di lasciarlo in negozio, a sostegno del Progetto ‘Nati per leggere’. Tra i donatori, anche i condomini del Condominio Fantaguzzi di Cesenatico che hanno scelto una donazione di libri in memoria del signor Ugo Campagna.

Le Infermiere della Pediatria di Comunità li regaleranno ai bambini durante le visite domiciliari che fanno a mamme e papà di neonati.