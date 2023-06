Novant’anni di vini

"Polka Doc" è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà sabato 17 giugno dalle 18 alle 23.30 alla Cantina di Cesena in occasione dei novant’anni dell’azienda. L’obiettivo, evidenziano gli organizzatori, è quello di "dare una mano concreta a iniziative di recupero dall’emergenza e guardare insieme al futuro".

"La Cantina di Cesena – proseguono – è una storia di cooperazione virtuosa dal 1933: circa 100 soci che si uniscono per un progetto comune, quello di produrre e rappresentare vini identitari che sappiano connettere generazioni. Con questo intento abbiamo investito negli ultimi anni per crescere il nostro valore e diventare nel tempo un simbolo della nostra città, un nome e un luogo che sappia unire nel nome del vino. In occasione della nostra festa presenteremo così cinque nuovi vini - frutto di un’accurata selezione di uve in gran parte biologiche - e il nuovo marchio aziendale che ha proprio Cesena nel Dna".

La manifestazione prevede musica dal vivo, ricette romagnole e internazionali cucinate sul momento da gustare insieme ai nostri nuovi vini, un’area dedicata al marafone, una ai bambini e un corner riservato a produttori di prelibatezze del territorio che si possono trovare in negozio.