Novantasei cesenati in marcia verso Lisbona con Don Palazzi

Sta per iniziare l’avventura della Gmg (Giornata mondiale della gioventù) per 96 cesenati, che si tiene a Lisbona dal 1° al 6 agosto. La comitiva, guidata da don Marcello Palazzi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, partirà in pullman stanotte, intorno alle 24, dalla parrocchia di Case Finali dopo la preghiera e la benedizione del vescovo Douglas Regattieri. Per loro sarà un pellegrinaggio nel pellegrinaggio. Prima di approdare nella capitale portoghese faranno tappa in due dei più famosi santuari mariani del mondo: Lourdes e Fatima. Da quest’ultimo raggiungeranno il territorio della Diocesi di Silveira, distante circa un’ora e mezza da Lisbona, che sarà la ‘casa’ della delegazione cesenate durante la Gmg. Catechesi, incontri, momenti di preghiera, la grande festa degli italiani del 2 agosto e, infine, la veglia e la messa con papa Francesco: saranno i momenti salienti di questa edizione, cui sono attesi 65mila giovani provenienti da 180 Diocesi italiane e diverse centinaia di migliaia da tutto il mondo.

A chi resta a casa è dedicata ‘Gmg at the beach’ promossa dalla Pastorale giovanile delle Diocesi della Romagna il 5 e 6 agosto. Appuntamento sabato nella parrocchia di Lido di Savio (via Lord Byron) alle 19 per la cena e per seguire insieme la veglia con papa Francesco in collegamento dal Campo da Graça di Lisbona. Chi vorrà potrà passare la notte sotto le stelle e la mattina seguente all’alba (ore 6) partecipare alla messa celebrata dal vescovo di Faenza, monsignor Mario Toso, al bagno ‘Lo Spiaggino’.

