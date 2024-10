Novantenne sulla Secante. Va contromano e si schianta

Contromano sulla Secante per imboccare un’uscita saltata. Autore della manovra sconsiderata e pericolosissima un automobilista 90enne residente a Gambettola, che si è scontrato con un’altra vettura, fortunatamente senza gravi conseguenze. E’ accaduto lunedì pomeriggio quando sulla Secante in direzione Forlì, una Fiat Punto condotta dall’anziano, è entrata in collisione con una Opel Corsa su cui viaggiava una ravennate di 28 anni che procedeva nella stessa direzione.

Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Cesena, il conducente della Fiat Punto era diretto verso la città e si è reso conto troppo tardi di aver saltato l’uscita per Cesena, così ha pensato bene di invertire la marcia. Nell’effettuare la manovra però è stato colpito nella fiancata sinistra da un Opel Corsa che fortunatamente procedeva ad una velocità moderata. Alla vista del veicolo che la precedeva infatti la conducente 28enne aveva intuito che il 90enne stava per effettuare una manovra pericolosa. Tuttavia non è riuscita ad evitare l’urto.

Fortunatamente i due conducenti coinvolti non hanno riportato lesioni.