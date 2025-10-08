Novarese in vendita. Petizione dei cittadini

La colonia di proprietà del Comune di Novara è in vendita. Ancora non ci sono movimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione comunale piemontese, tuttavia ci sono segnali concreti sul futuro dell’edificio sul lungomare nella zona delle colonie di Ponente. Il primo è rappresentato dal fatto che a fine anno dovrebbe chiudere il Consorzio Case vacanze dei Comuni Novaresi, quindi la struttura ricettiva rimarrebbe senza guida. Alle prime voci, tuttavia, c’è chi si è mosso per scongiurare tale ipotesi ed è stata organizzata una petizione per mantenere aperta la Novarese, dove nel corso dei decenni a cavallo tra il secolo scorso e quello attuale, sono parecchie migliaia le persone che hanno trascorso le vacanze e tantissime anche quelle che vi hanno lavorato. In sostanza molti ricordi estivi dei novaresi sono in questo vecchio edificio affacciato sul mare e tale memoria non va perduta.

Gli organizzatori della petizione, nel testo inviato al prefetto di Novara chiedono alle istituzioni di trovare delle soluzioni, per mantenere aperta la colonia marittima, con la motivazione che consente a molte persone, incluse e anziani e famiglie, di potersi permettere una vacanza al mare a prezzi contenuti. Tuttavia dal Comune di Novara non giungono segnali positivi, visto che recentemente il sindaco Alessandro Canelli ha detto che il Consorzio Case vacanze dei Comuni Novaresi chiuderà e il termine di fine anno non può essere prorogato.

Il primo cittadino novarese ha dichiarato che sarà nominato un commissario liquidatore che avrà il compito di vendere gli immobili; nel frattempo, in attesa della vendita, sarà mantenuta la gestione ordinaria. In sostanza, se nessuno si farà vivo per acquistarla, la colonia di Novare potrebbe aprire anche la prossima estate. La struttura è situata direttamente sul mare, è dotata di ampio cortile, di un parcheggio interno e di una spiaggia attrezzata con accesso diretto senza strade da attraversare. L’edificio è disposto su tre livelli collegati da ascensore, dove al piano terra ci sono la cucina, la sala da pranzo, il soggiorno con giochi e intrattenimenti, l’ufficio della direzione ed un ambulatorio. AI piani primo e secondo si trovano 38 camere da 2, da 3 e 4 posti letto, con servizio privato, per un totale di 120 posti letto.

L’accoglienza, il tipo di gestione, la cucina e i servizi, sono considerati l’ideale per ragazzi e adulti, i quali hanno la possibilità di divertirsi e di trascorrere giorni di relax. Per questo a Novara c’è chi dice no alla chiusura della Novarese.

Giacomo Mascellani