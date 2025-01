Nove Colli e hotel. Via alle prenotazioni

Da ieri sono partite le iscrizioni con la formula ’Bike Hotels’ per la Nove Colli 2025 che quest’anno si svolgerà domenica 18 maggio con partenza e arrivo a Cesenatico. E con ovviamente in mezzo il durissimo ma meraviglioso percorso lungo le più suggestive salite del territorio.

Per iscriversi utilizzando questa formula c’è tempo fino al 13 aprile. I pettorali daranno il diritto alla partenza in una griglia ad hoc, la griglia ’Bike Hotels’ che sarà adiacente a quella gialla. Il costo dell’iscrizione sarà di 130 euro e sarà compreso all’interno delle proposte presentate dalle varie strutture. All’interno delle offerte oltre al pettorale è previsto anche il pacco gara da ritirare in hotel e tutti i benefici offerti dalle strutture aderenti all’offerta. L’iscrizione è da effettuare sul sito ufficiale di Nove Colli dove è presente l’elenco di tutte le strutture aderenti.