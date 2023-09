Nove Colli, una grande festa proprio per tutti

Con la 52ª Nove Colli il territorio romagnolo e la città di Cesenatico in primis, mostrano il volto migliore della gente che qui abita, lavora e fa sport. Con le previsioni meteo inclementi e i temporali, c’era poco da essere allegri, invece quasi tutti gli oltre 9.800 iscritti hanno raggiunto Cesenatico nel fine settimana, contribuendo anche a far girare l’economia di alberghi, ristoranti, locali e negozi. Sono partiti in 6.871 ed in quelle condizioni si può parlare di successo, perchè hanno desistito soltanto le persone più anziane e quelle che non potevano permettersi di ammalarsi.

È stata la corsa che si sarebbe dovuta tenere la penultima domenica di maggio ed è stata rinviata per l’alluvione, così gli organizzatori del glorioso gruppo ciclistico ’Fausto Coppi’ e lo Ior hanno deciso di ripartire proprio da questo fatto per trasformare il rinvio in un’occasione di festa, per ritrovarsi insieme, pedalare, fare fatica e raccogliere fondi preziosi da destinare alla ripresa del territorio. Così il ’Dream Team’ formato da Davide Cassani, Ivan Basso, Rocco Cattaneo, Mauro Gianetti, Cristian Zorzi e Gianpaolo Mondini, con la maglia #NoveColli4Romagna chiudendo sotto le sei ore è riuscito a centrare l’impresa consegnando 10mila euro.

Il clima di festa si è poi vissuto nel villaggio allestito alla colonia Agip, qualcosa di unico, così come lo è il sistema che ruota attorno all’organizzazione, formato da volontari della Croce Rossa, forze dell’ordine e tutte quelle realtà che contribuiscono a creare questo successo.

I primi sono partiti alle 7 del mattino, poi tutti hanno dovuto pedalare sotto la pioggia e con le temperature che si abbassavano. L’ultimo è arrivato alle 16.51, si chiama Sabatino Di Giuliano, viene da Trieste e ha completato il percorso lungo di 170 chilometri, arrivando commosso fino alle lacrime per gli applausi e per l’accoglienza. Per lui, 66enne ingegnere informatico, musiche dedicate, regali e gli organizzatori della corsa che lo hanno accolto con un brindisi. Il giorno prima 350 bambini e ragazzini hanno partecipato alla inaugurazione del Ciclodromo Marco Pantani, alla presenza dei genitori del ’Pirata’, delle autorità e di Miguel Indurain, che il giorno dopo ha corso la Nove Colli. Gli altri volti belli sono quelli del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli che ha scelto il percorso lungo con un eccellente tempo di 5 ore e 24 minuti e poi quello del vincitore Manuel Senni, corridore di Cesenatico che ha smesso troppo presto di fare il professionista a causa di infortuni, ma che può ancora essere protagonista. La ’Fausto Coppi’ è già al lavoro per la 53ª edizione della Nove Colli il 19 maggio 2024.