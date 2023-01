Nove quintali di pattume raccolti sulle rampe della Secante

Lo spettacolo è poco edificante. E dopo l’introduzione della tariffa puntuale per l’indifferenziato, c’è chi teme che il problema possa aggravarsi. Rifiuti abbandonati nelle piazzole, nelle aree di sosta, lungo la strada. Nove quintali di rifiuti è il ‘bottino’ delle operazioni di pulizia straordinaria sulle rampe 3 e 4 della Secante effettuate da Formula Ambiente, attraverso la ditta Il Mandorlo, sotto la supervisione di Anas. Nelle giornate di martedì e mercoledi gli operatori, muniti di spazzatrice, hanno ripulito i tratti stradali chiusi temporaneamente al traffico raccogliendo. Bottiglie di plastica, lattine, mascherine, contenitori alimentari, fazzoletti, cartacce, pacchetti di sigarette. "Così come avvenuto lo scorso agosto – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – anche in questa occasione sono stati raccolti principalmente piccoli rifiuti abbandonati dagli automobilisti, che nel corso delle settimane si sono depositati soprattutto ai margini delle carreggiate. Interventi di questo tipo ci aiutano a calcolare l’ampiezza di un fenomeno ancora troppo diffuso e a monitorare lo stato degli abbandoni. Queste attività di pulizia tuttavia devono essere accompagnate anche da una buona condotta degli utenti della strada: tutti noi vogliamo che Cesena sia pulita e decorosa ma per raggiungere questo obiettivo occorre che ciascuno di noi dia il proprio contributo rispettando l’ambiente e gli spazi pubblici".