Novello, i debiti e la vendita delle saline

Storie e leggende delle Saline di Cervia e la nostra Biblioteca Piana, una delle briscole della “Malatestiana” di Cesena (l’interessante mostra “ I Libri del Papa” miniera di chicche storiche è in atto fino al 30 giugno).Ma, com’è costume di questa nostra rubrica, torniamo a spiluccare antiche e saporose vicende tratte dal volume “De Saline Cerviensibus” (Delle Saline di Cervia) pubblicato in Cesena nel 1786 dalla Tipografia Biasini, e custodito in “Piana”. Libro guarnito da una bella stampa, che riproponiamo, delle tecniche di lavorazione del sale, detto in quel tempo “l’oro bianco”. Che c’entra il sale con la nostra preziosa “Malatestiana”? Più di quanto si creda: ecco perché. Cronaca storica: nel maggio del 1463 il Senato di Venezia, in seduta segreta, approvava l’acquisto concordato con il Signore di Cesena Novello Malatesta (oberato di debiti) di Cervia e delle sue Saline di cui il Signore di Cesena era il Vicario, per conto del Papa: dunque non il proprietario. Firmando e pagando quel nuovo patto Venezia diventava padrona del sale che dal punto di vista economico e commerciale era come il petrolio oggi. In quel contratto, abilmente formulato dai migliori notai del tempo e che non riportava mai la parola “vendita”, c’erano anche clausole a garanzia della “Libreria del Signore”, cioè della biblioteca: Novello sapeva che la signoria malatestiana era ormai sul viale del tramonto. Quando fu resa pubblica la scaltra operazione finanziaria dei Veneziani (simile a moderne e spericolate manovre di Borsa, niente di nuovo sotto il sole) il Papa prese ovviamente cappello, così come si irritarono sia il Ducato di Milano, sia la Signoria fiorentina dei Medici che vedevano accresciuta la potenza commerciale di Venezia, la regina dell’Adriatico: e non solo. Ma questa è un’altra storia.

Passiamo ora alla singolare e gustosa leggenda delle saline, tratta dall’impegnativo poema “De Saline Cerviensibus”, scritto dal gesuita Lorenzo Zannoni. Una leggenda che riguarda i lischi, i liscari, tipo di ortaggi, ma anche flora spontanea delle saline (detta in dialetto “i lèscàr”, da secoli alimentazione povera, ma nutriente per la gente del posto). E dunque, racconta l’ispirato e fantasioso poeta, all’inizio Liscari era il nome del più bel pastore della Pineta, biondo e barbuto ma dal cuore gentile. Liscari aveva una amore: la ninfa Iole, pastorella bellissima. Iole, come tutte le ninfe, era giustamente birichina. E portava a pascolare il suo gregge anche in luoghi vietati e pericolosi, tra le barene dell’antica Salina. Purtroppo, per farla breve, un brutto giorno Jole scivolò nel canale che veniva dal mare e l’infido fango inghiottì la sventurata. Vani furono i soccorsi. L’eco della triste notizie raggiunse presto Liscari che corse disperato: ma non gli restò che piangere. Così straziato dal dolore che il suo corpo si ramifico sull’argine, mise radici perenni. Così Liscari si trasformò per sempre in arbusto diventando i “lescàr”, pianta selvatica ma a suo modo buona. Infatti l’abate Zannoni, forse per rinfrancare il lettore, propone anche la secolare ricetta popolare su come mangiare le cime dei “lescàr” raccolti in primavera: lessate e condite con aceto, olio, magari con aglio e prezzemolo tristato. Ineccepibile anche per vegetariani e vegani.

Gabriele Papi