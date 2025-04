Novità a bordo degli autobus: ecco i nuovi biglietti QR Code

È partito giovedì l’inserimento dei nuovi biglietti QR Code di Start Romagna, che gradualmente prenderanno il posto dei titoli di viaggio magnetici tradizionali utilizzati negli ultimi vent’anni. La transizione sarà progressiva e sarà accompagnata da campagne informative specifiche.

Dopo l’ottimo debutto avvenuto a fine febbraio nel forlivese, si completa l’inserimento su tutto il territorio del bacino di Forlì-Cesena, dove Start trasporta oltre 18,5 milioni di passeggeri ogni anno. Il nuovo sistema di bigliettazione introduce una vera e propria rivoluzione digitale nella gestione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

Il titolo a lettura QR code emesso da Start Romagna è disponibile presso la biglietteria di Cesena e nelle rivendite autorizzate per tutte le opzioni presenti nell’offerta di Start Romagna. La validità temporale dei titoli di viaggio e il relativo prezzo rimangono invariati. Fino al 30 giugno i titoli magnetici già in possesso della clientela o acquistati in biglietterie di altri territori potranno regolarmente essere utilizzati e validati presso le obliteratrici magnetiche (validatori di colore grigio) che rimarranno presenti sul parco bus fino a totale sostituzione dei titoli.

Nel nuovo sistema la validazione del biglietto avviene esponendo il lato del biglietto con il QR code al lettore ottico posto sotto l’apparato di convalida (validatore verde smeraldo). Il nuovo sistema non prevede più la stampigliatura sul titolo; è comunque sempre possibile per il cliente verificare lo stato del proprio titolo (già validato o validità in corso) premendo il tasto (i) sulla validatrice verde e ripassando il titolo sotto il lettore. In questo si visualizzeranno sul display tutte le informazioni relative al titolo (se e quando è stato validato e la validità rimanente).