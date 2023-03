Novità in arrivo per postazioni e orari degli Ecoself

Nuove regole per le postazioni Ecoself. Da domani alcune delle isole ecologiche mobili per il conferimento dei rifiuti saranno interessate da modifiche. Nello specifico, sarà eliminata la postazione di via Caporali al fine di garantire la sicurezza agli utenti della strada e di facilitare le operazioni di scarico e carico da parte degli operatori. I cittadini potranno d’ora in avanti fare riferimento al poco distante Ecoself di piazza Aguselli, il cui orario di fruizione è stato amplicato: sarà attivo al mattino dalle 6.30 alle 9 e dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 20.

Anche l’Ecoself di via Roverella vedrà l’ampliamento dell’orario mattutino, fruibile dalle 9 fino alle 13.30, e non più dalle 10. Resta invece invariato l’orario pomeridiano dalle 18 alle 21. I possessori della carta Smeraldo possono conferire i propri rifiuti in tutte le sei postazioni dell’area del centro storico.