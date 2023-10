Nozze di diamante per Lino e Serafina

Grande festa oggi per le nozze di diamante di Lino Severi e Serafina Ceci. Questa la dedica dei figli: "Ai nostri genitori Lino Severi e Serafina Ceci che festeggiano 60 anni di matrimonio. Grazie per averci insegnato che il vero amore non si trova, ma si costruisce. Buon anniversario. Barbara, Sonia e Gianni". Ai coniugi le felicitazioni anche da parte della nostra redazione.