Nozze d’oro per Arnaldo e Fiorella

Arnaldo Morigi (72 anni) e Fiorella Mazzotti (69 anni) hanno festeggiato le nozze d’oro a Gatteo Mare dove dal 1964 gestiscono l’albergo Park Hotel Morigi e dal 2005 il bagno Maracaibo insieme ai figli Ester con Stefano, Sara e Marco. Si sposarono il 10 maggio 1975 nella chiesa di Gatteo Mare con il matrimonio celebrato dal compianto parroco don Pino Zoffoli. Hanno anche sette nipoti Thomas, Nicolò, Linda, Emma, Ambra, Pietro e Leonardo. La festa l’hanno fatta all’hotel Antonella di Gatteo Mare durante la cena di gran galà della cooperativa bagnini di Gatteo Mare. Dicono Arnaldo e Fiorella: "Siamo in pensione ma continiamo a lavorare. Abbiamo sempre amato il turismo e la nostra soddisfazione più grande è avere visto i nostri tre figli continuare il lavoro che noi abbiamo creato e che proseguiamo sulle orme dei nonni Gastone e Angiolina. Questi 50 anni sono passati in fretta. E’ ovvio che sarà fatica farne altri 50. L’importante è stare bene e continuare ad aiutare nel lavoro la famiglia perchè così siamo attivi e ci manteniamo giovani. Il desiderio più grande è stare in salute".