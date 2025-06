Nozze d’oro per Egista e Walther Battistini

Oggi festeggiano le nozze d’oro Walther Battistini e Egista Berardi Cesena, sposatisi il 22 giugno del 1975 nella parrocchia di San Giorgio. Le figlie Jessica e Chiara, insieme alle nipotine, fanno i più affettuosi auguri ai coniugi Battistini: "La festa di questa giornata è parte di un più lungo cammino di gioia, il vostro matrimonio. L’amore e il rispetto, la pazienza e la generosità tra voi e verso gli altri sono esempio e sostegno per chi vi circonda. Tanti auguri per le vostre nozze d’oro e per i nuovi traguardi che raggiungerete insieme".