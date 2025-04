Nozze d’oro per Giovanna e Giovanni: "Ci avete trasmesso l’amore vero"

Grande festa oggi per le nozze d’oro di Giovanna Nicoletti e Giovanni Tappi. Per celebrare questo importante traguardo ecco la dedica da parte della loro famiglia: Cinquant’anni insieme… un traguardo straordinario che parla di amore, sacrifici, risate, mani strette nei momenti difficili e cuori uniti in quelli felici. Avete costruito non solo una casa, ma una vera famiglia, fondata su valori profondi, affetto sincero e un amore che ha saputo crescere nel tempo.

Siete l’esempio più bello che potessimo avere: genitori meravigliosi e nonni amorevoli, avete seminato amore e raccolto una famiglia unita, forte e felice. Grazie per tutto ciò che ci avete insegnato, per il vostro esempio, per averci trasmesso la forza dell’amore vero. Con tutto l’amore che abbiamo, Buon 50° anniversario! Serena, Thomas, Emma, Lorenzo, Daniela, Tommaso e Teresa.

Ai due festeggiati le congratulazioni anche da parte della redazione de il Resto del Carlino.