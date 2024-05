Nozze d’oro tra Borghi e la sagra del bustrengh

Nozze d’oro a Borghi per la sagra del Bustrengh in programma da domani a domenica, organizzata dall’apposito comitato, dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Per tutte le giornate in piazza Santa Croce stand gastronomico della Pro Loco, dove gustare i piatti tipici preparati dalle azdore del paese, e la casa del Bustrengh, dove acquistare il dolce tipico, mercatini artigianali e giochi per i più piccoli. Domani alle 20 il gruppo "Folà" danza e percussioni dell’Africa dell’ovest e, a seguire, serata afro con i dj Sanco e Paro. Sabato alle 16.30 pomeriggio canti, balli e tanta gioia proposti dagli alunni della scuola primaria di Borghi; alle 20.30 serata musicale con il gruppo "Margò ‘80". Domenica alle 10.30 messa con processione nelle vie del paese; alle 12 mangiata comunitaria dei borghigiani aperta a tutti. Alle 16.30 la sfilata storica in costume, cui seguirà l’attesissima Contesa del Pozzo, disputa tra rioni la cui origine si perde nei secoli. Nella Contesa si affrontano direttamente i rioni del paese in una sfida all’ultima goccia di acqua in un percorso che si snoda dal pozzo posto sotto alla antica loggetta settecentesca a una suggestiva bilancia gigante in legno. Dalle 18.30 e in serata l’orchestra David Pacini.

Le origini della sagra del Bustrengh, una delle più strane e curiose d’Italia, dovrebbero risalire al 1459 quando Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, fece visita alla consorte Isotta Degli Atti, alla quale aveva dato in feudo il castello. Il Bustrengh è rinato nel 1973 e oggi è una vera e propria leccornia. Fatto di 32 ingredienti, oggi tutti di prima qualità e non avanzi come un tempo. Se ne conoscono una ventina. Per questo chi lo assaggia cerca di farlo uguale, ma non ci riesce. L’originale è solo quello di Borghi. Informazioni 333-3737879; 338-3521834; 335-7047658.

e.p.