Numeri in crescita alle Cucine Popolari

Sbarcate in città quasi un anno fa, le Cucine Popolari, ieri mattina, hanno tracciato il primo bilancio in un’assemblea. I numeri sono in continua crescita. La struttura, partita a marzo dello scorso anno, ha registrato sia una crescita di volontari, che di servizi erogati. Grazie alle donazioni ha centrato l’importante obiettivo della sostenibilità economica.

Lo scopo principale della struttura è di sfamare chi ha bisogno e di creare relazioni umane. I locali delle Cucine Popolari (nella foto) si trovano di fianco al Don Baronio e aprono cinque volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì a cena; martedì e giovedì a pranzo. Per condividere lo stesso pasto attorno alla tavola si riuniscono persone delle più disparate provenienze: poveri, studenti, professionisti, pensionati, benestanti, senza tetto, italiani e stranieri. Chi può paga il proprio pasto lasciando un’offerta, chi non è in grado di farlo non versa niente. Le portate sono servite dal personale di sala su tavole imbandite con tovaglie e tovaglioli di stoffa, con stoviglie di ceramica e bicchieri di vetro. Non è un ristorante, ma non è neanche una mensa. Il menù è lo stesso per tutti: primo, secondo contorno e dolce. Ci si siede accanto a chi capita, e attorno al tavolo nascono conversazioni, conoscenze e anche amicizie. Le Cucine Popolari si sostengono attraverso l’impegno esclusivo di volontari e riempiono la dispensa grazie alle donazioni di aziende, negozi, ortofrutta e singoli. I volontari disponibili sono 110 (248 gli associati) e ne vengono utilizzati minimo 55 a settimana. Generalmente vengono erogati oltre 60 pasti ogni giorno. A Natale e Capodanno sono state riservate delle cene speciali per i più bisognosi, che rappresentano l’80% dei clienti.