Nuova asta per il Majestic e per l’hotel Orchidea

A San Mauro Mare e a Cesenatico tornano all’asta due alberghi, su altrettanti e distinti provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena. A San Mauro Mare oggi va all’asta l’Hotel Majestic, un tre stelle con 43 camere, piscina e parcheggio, il cui perito del tribunale lo scorso anno lo aveva valutato 3 milioni e 540mila euro, che è stata la base della prima asta di un anno fa, ma tutti sapevano che difficilmente c’erano imprenditori o società interessate a questo immobile, tenuto conto degli attuali prezzi di mercato, in cui alberghi con questo numero di camere sono compravenduti a cifre molto inferiori. In autunno venne fissata una nuova asta con una base di 2 milioni e 655mila euro, ma anche in quella occasione non se ne fece nulla, poi la base è scesa a 1 milione e 992mila euro e adesso a 1 milione e 494mila euro; eventuali rialzi devono essere minimo di 5 mila euro. È anche possibile presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione, 120mila e 500 euro. Il Majestic è un albergo che merita, tuttavia occorre tenere in alta considerazione il fatto che questo tipo di aziende negli ultimi anni si sono svalutate, soprattutto per l’utile di impresa sensibilmente ridotto, a causa soprattutto dei costi di gestione che sono sensibilmente aumentati, per i rincari e le nuove esigenze dei dipendenti. Inoltre la burocrazia anziché diminuire aumenta, con il risultato che un albergo deve avere un dipendente dedicato alle scartoffie. Fra due settimane, il 27 novembre, a Cesenatico sarà battuto all’asta l’Hotel Orchidea, un albergo a tre stelle con 44 camere situato in via Archimede, a Villamarina. Anche questa struttura in precedenza era già andata all’asta più volte, ma nessuno aveva accettato di versare la somma richiesta inizialmente partita dalla perizia effettuata dall’esperto del tribunale. Per questo motivo la base d’asta questa volta partirà da 318.937,5 euro e, in caso di più persone interessate all’acquisto, il rialzo minimo dovrà essere di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno di 239.203 euro, una cifra con la quale è persino difficile acquistare un appartamento medio. Ricordiamo che l’albergo lo scorso anno fu proposto a 756mila euro, in marzo a 567mila euro e in luglio a 425mila euro, ma nessuno si presentò per fare una proposta a tali cifre. Del resto questa struttura ricettiva necessita di lavori di radicale ristrutturazione per essere competitiva con i moderni alberghi che offrono servizi ed impianti più all’avanguardia. Tuttavia oggi le ristrutturazioni hanno costi alti per i rincari dei materiali e la difficoltà a reperire imprese. Ed è proprio l’aspetto economico a frenare l’interesse.

Giacomo Mascellani