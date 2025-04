Nuova attività a Savignano. Apre la lavanderia Leonardo

Inaugurata a Savignano sul Rubicone, in via Pio La Torre 2/C, nella zona artigianale e commerciale del quartiere Cesare, la seconda lavanderia ’Leonardo’, dopo la prima aperta a Budrio di Longiano in via Giosuè Carducci nell’ottobre 2024. Titolari sono Martina e Gianni Comandini di Longiano. Il taglio del nastro è stato effettuato da Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone.

Dice Martina Comandini: "Siamo una lavanderia a tutto campo nel senso che da noi possono venire il privato cittadino, il ristoratore, l’albergatore e aziende che si operano nel settore di tessuti e abbigliamento. I nostri punti forza sono la qualità del servizio, il ritiro e la consegna a domicilio e la velocità del servizio stesso. Per fare tutto questo con le due lavanderie di Savignano sul Rubicone e di Budrio abbiamo adottato nuove tecnologie di lavorazione all’avanguardia e di ultima generazione. E siamo solo all’inizio, perchè il nostro obiettivo è investire nel territorio, dal mare, alla collina, alla montagna. Abbiamo quattro dipendenti, per ora, tutti locali".

Ha detto il sindaco Nicola Dellasqua: "E’ sempre una soddisfazione e un motivo di orgoglio potere fare un in bocca al lupo di persona a una nuova attività che apre nella nostra città. Questo conferma quanto Savignano sia strategica dal punto di vista dal popolamento di piccole e medie imprese. Per noi è molto importante sostenere, anche con la mia vicinanza, giovani imprenditori che con le loro idee creano occupazione e danno vita e sviluppo alla nostra città".

Ermanno Pasolini