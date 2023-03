Cesena, una nuova autoscala per i pompieri

Cesena, 2 marzo 2023 – Il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, attraverso la voce del segretario provinciale Marzio Salvi, esprime apprezzamento e gratitudine per il risultato ottenuto dal lavoro di squadra svolto assieme all'onorevole Alice Buonguerrieri (Fdi) che ha portato all'assegnazione di una nuova autoscala al distaccamento di Cesena.

“È notizia dei scorsi giorni – si legge nella nota firmata da Salvi a nome di Conapo – che la direzione centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Ministero ha confermato l'assegnazione nei prossimi mesi di 4 nuove autoscale per i comandi dell'Emilia-Romagna e una di queste verrà dislocata a Cesena su proposta della direzione regionale dei vigili del fuoco che ha riconosciuto le criticità del territorio cesenate. Dal lontano 2018, quando fu trasferita l’autoscala assegnata al distaccamento di Cesena, Conapo denuncia la mancanza di un automezzo fondamentale per interventi di soccorso e incendio in altezza a servizio di un territorio.

Gli appelli sono stati rivolti ai vertici locali e regionali dell’amministrazione, fino a interessare gli esponenti della politica. Nella scorsa legislatura l’onorevole Galeazzo Bignami, attuale Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, si era interessato al tema dunque a lui, ad Alice Buonguerrieri e al sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, vanno i nostri ringraziamenti".