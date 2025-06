Nuova autostazione: "Bella, ma senza bagni"

Tutto molto bello, ma dov’è il bagno? Si riassume in questo la protesta di alcuni dipendenti di Start Romagna che hanno segnalato una stringente criticità in relazione all’ormai prossima inaugurazione della nuova autostazione, con annesso punto bus, in viale Europa. "L’appuntamento è per sabato prossimo – anticipa chi in quell’area dovrà lavorarci – ma al momento del taglio del nastro non saranno disponibili gli spazi di servizio per il personale che in quella zona dovrà trascorrere diverse ore nell’ambito dei turni quotidiani. Per poter usufruire anche solo dei bagni dovremo infatti aspettare almeno tre mesi, visto che ci è stato detto che l’edificio dedicato al personale sarà pronto al termine dell’estate. Ammesso che i tempi vengano pienamente rispettati, ovviamente. Dunque a giugno, luglio e agosto, con l’aggiunta della prima parte di settembre, chi dovesse avere necessità fisiologiche dovrà mettere in conto una lunga e non piacevolissima camminata".

Il riferimento citato dal personale di Start è al Caffè Capolinea, che a detta di chi protesta si troverebbe a circa un chilometro di distanza. "Grazie a una convenzione effettuata da Start potremmo utilizzare quei servizi, che però nei fatti si traducono in uno solo bagno, da dividere tra uomini e donne e per di più coi clienti del locale. Una situazione certamente non facile da gestire. Sottovalutare così tanto le esigenze del personale, è equiparabile al voler aprire un supermercato senza gli scaffali".

Le precisazioni arrivano dall’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Christian Castorri: "Non sottovalutiamo il disagio – argomenta – ma nell’ottica della tempistica dei lavori, avevamo necessità di iniziare le opere di riqualificazione anche in piazzale Sanguinetti e dunque nei prossimi giorni trasferiremo l’autostazione. Il personale di Start avrà a sua disposizione un funzionale manufatto ad esso riservato, composto da una sala comune e ovviamente dai servizi igienici. La realizzazione sta per iniziare e confermo che verrà ultimata nell’arco di tre mesi. Si tratta di collocare un prefabbricato e allacciarlo ai servizi. Confermo la convenzione siglata col ‘Capolinea’, ma aggiungo che gli attuali servizi in piazza Sanguinetti resteranno sempre disponibili. La distanza in ogni caso è decisamente minore: basta effettuare un controllo sulle mappe disponibili online: contando i punti più discantati, il tragitto non misura un chilometro, ma circa 250 metri. L’attesa sarà breve, chiediamo comprensione a tutte le persone coinvolte".

Luca Ravaglia