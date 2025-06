"Nuova autostazione, progetto poco razionale e carente di servizi"

Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega, e Antonella Celletti, responsabile Enti locali Lega Romagna, intervengono sulla conclusione dei lavori alla nuova autostazione: "Siamo convinti, pur sperando di doverci ricredere, che il nuovo Punto bus sia l’ennesimo errore delle Giunte cesenati a guida Pd. Non ci soffermiamo sulla struttura certamente imponente tanto da gratificare l’atteggiamento di grandiosità degli amministratori cesenati, pur totalmente decontestualizzata dal contorno urbanistico, ci preoccupiamo maggiormente per un progetto che appare a tutt’oggi poco razionale e scarsamente indirizzato a soddisfare le legittime esigenze del personale e degli utenti finali".

I leghisti denunciano la mancanza di toilette per gli utenti, biglietteria, ufficio informazioni, sala di attesa. "Strutture indispensabili in un progetto totalmente nuovo così ambizioso e costoso. Le frettolose rassicurazioni del vicesindaco Christian Castorri, rispetto ai bagni per gli autisti, sono sembrate al contrario assai poco rassicuranti, le solite promesse. Insomma, peggio la toppa del buco" affermano Celletti e Sirotti Gaudenzi.