Nuova autovettura e 5 bodycam per la Polizia locale

In riviera i vigili viaggiano con la Jeep. La Polizia locale di Cesenatico da oggi potrà contare infatti su una nuova autovettura, una Jeep Avenger dotata di dashcam, un kit di pronto intervento e infortunistica stradale, un etilometro, un pretest etilometrico ed una cella di sicurezza per il trasporto delle persone arrestate. Nelle settimane scorse il comando di Cesenatico aveva acquistato anche cinque bodycam munite di piastre e spalline. L’investimento in attrezzature e tecnologia, è stato coperto da un finanziamento di 55mila euro ottenuto attraverso il progetto regionale ’Polizia locale nei luoghi della movida e nelle aree a rischio del territorio - controlli dinamici a presidio della sicurezza urbana e stradale’. Il progetto presentato dagli agenti e coordinato dal comandante Alessio Rizzo è stato giudicato meritorio, tant’ che su un investimento complessivo di 62mila euro la Regione ha riconosciuto l’89 percento. Il sindaco Matteo Gozzoli si è complimentato con il comando per aver realizzato un progetto valido finalizzato a migliorare le dotazioni della Polizia locale. Il comandante Rizzo ha sottolineato che le nuove dotazioni consentiranno di portare a termine interventi più celeri, con risposte efficaci alla collettività e maggiore sicurezza per il personale.

