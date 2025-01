Nuova battuta d’asta per l’hotel Le Lune

A Gatteo a Mare e Cesenatico con l’inizio del nuovo anno vanno all’asta due alberghi. Oggi sarà battuto l’Hotel Le Lune di Gatteo a Mare, situato al civico 3 di via Bologna, nel cuore della località turistica balneare. La base di partenza è 1 milione e 725mila euro, quindi molto consistente in relazione alle attuali condizioni di mercato. In caso di più persone interessate, sono previsti rilanci minimi da 5mila euro. È possibile anche presentare una offerta al ribasso, ma di almeno 1 milione, 293mila e 750 euro. È un albergo ben tenuto, costruito su quattro piani, dove al piano terra ci sono l’ingresso-reception, il bar, la sala da pranzo, una saletta per le colazioni, la cucina, un portico di 32 metri quadrati, un ripostiglio, tutti i servizi e l’ascensore che porta ai tre piani superiori dove in ciascuno ci sono 15 camere con bagno e balconi, per complessive 45 camere. E’ una buona azienda, che potenzialmente può fatturare cifre interessanti. Questo giustifica un prezzo proporzionalmente molto più alto rispetto alle perizie fatte recentemente su alberghi simili, ma che hanno bisogno di una radicale ristrutturazione per tenere un mercato dove la concorrenza è sempre alta sul nostro territorio. All’asta va anche un appartamento utilizzato come foresteria dell’albergo, che si sviluppa su due piani collegati da una scala interna e composto al piano primo da ingresso, soggiorno con angolo cottura e bagno, mentre al secondo piano ci sono un disimpegno, due camere da letto, bagno e ripostiglio, oltre a tre vani ad uso servizi, un’autorimessa ed una corte pertinenziale al piano terra. In precedenza l’Hotel Le Lune era già andato all’asta lo scorso ottobre, con una base di 2 milioni e 300mila euro ma non si presentarono imprenditori interessati. Mercoledì 16 gennaio sarà battuto al miglior offerente l’Hotel Turquoise, una struttura ricettiva situata a Villamarina di Cesenatico, con 31 camere, locali di accoglienza, cucina, sala da pranzo e servizi, oltre ad una corte esclusiva con posti auto coperti e scoperti. L’albergo lo scorso mese di luglio era stato messo al’asta a 1 milione e 185mila euro, ma nessuno si era fatto avanti, recentemente era tornato all’asta a 888.750 euro e questa volta sarà battuto a 667mila euro. In caso di più persone interessate all’acquisto, il rialzo minimo anche in questo caso dovrà essere di 5mila euro. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno 500.250 euro. Il Turquoise è stato ristrutturato di recente, tuttavia i prezzi oggi tendono al ribasso rispetto alle quotazioni di qualche anno fa. E’ bene precisare che gli alberghi che vanno all’asta non sono chiusi e, sino a quando non saranno aggiudicati, proseguiranno a lavorare con gli attuali gestori.

Giacomo Mascellani