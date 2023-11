Nuova Comega festeggia cinquant’anni di attività sempre in crescita

Mezzo secolo di passione e innovazione, una crescita costante lunga tre generazioni e un forte orientamento al futuro: sabato sera al castello di Montenovo l’azienda cesenate Nuova Comega ha celebrato i primi cinquant’anni di attività insieme ai propri dipendenti e alle loro famiglie. A guidare l’impresa leader nella realizzazione in conto terzi di macchine automatiche per l’industria che conta 22 addetti per un fatturato di circa quattro milioni di euro, sono oggi Ivan Gentili e Fabrizio Andreoli, figli rispettivamente dei fondatori Franco Gentili e Danilo Andreoli, che avviarono l’attività nel 1973 coinvolgendo anche le mogli Enrica Modigliani e Claudine Muccioli.

Durante la serata sono intervenuti il direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano, il responsabile d’area di Cesena Val Savio Piergiorgio Matassoni e la responsabile di Cna Industria Danila Padovani, che hanno consegnato ai due soci titolari una targa celebrativa dell’ anniversario. "Le cinquanta candeline segnano un traguardo importante, ma al tempo stesso rappresentano un trampolino per i prossimi anni – hanno affermato i soci titolari –In questo mezzo secolo siamo cresciuti con passione e forza, dimostrando capacità di adattamento all’evolversi del mercato. Senza il supporto del nostro prezioso staff, il coinvolgimento dei nostri partner e la fiducia che ci hanno sempre riconosciuto i nostri clienti non avremmo potuto raggiungere questo risultato, per cui è stato importante anche l’affiancamento di Cna, nostra associazione da sempre".

Nata nel 1973 come Co.Me.G.A. snc (acronimo di Costruzioni Meccaniche Gentili e Andreoli) in via San Cristoforo, in un ambiente di poco più di 60 metri quadrati dove ancora oggi si trova l’ormai storica Ferramenta Placuzzi, l’azienda si occupava della realizzazione di carpenterie metalliche. Dopo il trasferimento temporaneo in uno spazio più ampio a Capocolle di Bertinoro, oggi è operativa nello stabilimento nella zona industriale di Torre del Moro. Nel corso del tempo si è sempre più specializzata nella realizzazione di un prodotto completo, e attualmente, rinnovata nella ragione sociale come Nuova Comega, realizza macchine automatiche per l’industria per alcuni dei più importanti leader di mercato.