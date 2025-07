Nuova copertura per la piscina comunale, 160mila euro di lavori

Un cappello tutto nuovo per la piscina comunale. La giunta ha approvato nei giorni scorsi la delibera di un progetto relativo a dei lavori di manutenzione straordinaria dell’importante impianto sportivo situato in via Saffi adiacente al principale ingresso del Parco di Levante. L’intervento nello specifico riguarda la realizzazione di una nuova copertura nel principale edificio della piscina comunale. Recentemente il gestore, la società Around Sport specializzata nella gestione di questo genere di impianti, aveva segnalato infatti alcune criticità, con la presenza di infiltrazioni sul tetto a onda e pioggia all’interno della vasca, a bordo vasca e sulle tribune. I lavori partiranno lunedì e si concluderanno in un mese e mezzo, entro il 21 agosto. Questo consentirà al gestore di programmare ed organizzare al meglio la stagione sportiva. L’investimento previsto è di circa 160mila euro e la commessa se la è aggiudicata la ditta Fratelli Giorgi di Sala di Cesenatico, una società specializzata in questo genere di lavori. Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza di questo intervento su un bene di proprietà pubblica: "Siamo pronti a partire con questo progetto molto importante che riguarda uno dei poli sportivi della nostra città, molto utilizzato e amato dagli utenti. In accordo con il gestore procederemo durante il periodo estivo in modo da essere pronti per la nuova stagione 2025-2026 della piscina comunale". La piscina comunale di Cesenatico in precedenza era stata riqualificata radicalmente sei anni fa, nel 2019, con un investimento pubblico e privato di un milione di euro, di cui circa 400mila da parte del Comune e 560mila da Around Sport.

g. m.