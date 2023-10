Nuova cura alla Barriera Cavour. Nel monumento arriva una farmacia

Nuova vita per uno dei monumenti che più rappresentano il cuore di Cesena. La Barriera Cavour, che in passato fu uno dei principali punti di accesso alla città protetta dalle mura malatestiane, vedrà infatti anche il recupero dell’edificio sul lato di via Gaspare Finali, che ospiterà una farmacia, quella attualmente ubicata a poca distanza, lungo corso Sozzi. Il nuovo utilizzo dello spazio è stato stabilito in seguito a un bando indetto dal Comune al quale ha partecipato soltanto il gruppo farmaceutico risultato vincitore, che ha alzato la base d’asta di 11.000 euro mensili di canone d’affitto fino a quota 18.000 euro. La durata del contratto è di sei anni, prolungabile di altri sei. L’iter non è ancora terminato perché ora i futuri gestori dovranno presentare a Palazzo Albornoz un progetto riguardante il riassetto interno dell’edificio che dovrà ovviamente essere approvato, vista anche l’importanza storica e architettonica di quello che è a tutti gli effetti un monumento. L’abbinamento tra edificio storico e spazio commerciale aperto al pubblico può in ogni caso funzionare, come dimostra proprio la parte gemella della struttura, quella sull’altro lato di corso Sozzi, che ospita un ormai storico bar ristorante e una tabaccheria. In effetti in origine i due complessi vivevano in simbiosi, uniti dall’imponente cancello di metallo che regolava l’accesso alla città e che, dopo essere stato recuperato e restaurato, oggi delimita i Giardini Pubblici di corso Garibaldi.

Se le sorti della parte della Barriera vicina a viale Carducci sono ormai stabilmente definite da decenni, l’edificio sul fronte opposto ha conosciuto un passato più ‘burrascoso’. Dopo aver ospitato per anni una rinomata edicola, ha visto cambiare più volte i suoi riferimenti, senza trovare però mai lo slancio giusto per tornare a essere un polo attrattivo. Anche Anpi, l’Associazione Nazionale dei Partigiani che si era insediata in quegli spazi, ora si è trasferita, spostandosi in via Roverella. Dunque oggi chi passeggia dal lato dell’edificio di ponente vede vetrine vuote, porte chiuse e uno stato di generale abbandono che stona decisamente col contesto. L’auspicio è che il nuovo affidamento degli spazi possa portare a rilanciare prima di tutto il colpo d’occhio sul monumento, favorendone virtuose frequentazioni. Più di una volta in effetti proprio su quel lato della Barriera sono stati segnalati stazionamenti di persone moleste nei confronti dei passanti o bivacchi. Uno scorcio di città che è da sempre stato da cartolina (nel senso che per gli ormai preistorici ‘Saluti da Cesena’ una delle immagini più gettonate dai visitatori era appunto quella della Barriera), da tempo merita di ritrovare una nuova dimensione. Magari questa sarà la volta buona.