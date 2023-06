"Nuova discarica a Ginestreto, impatto inaccettabile"

È in corso la procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontario per una nuova ed enorme discarica per rifiuti speciali non pericolosi a Ginestreto, nel comune di Sogliano sul Rubicone. Ho presentato una osservazione in merito esprimendo assoluta contrarietà a questo progetto che avrà impatti inaccettabili sulla valle dell’Uso e su tutti i comuni limitrofi sia da un punto di vista ambientale che di valorizzazione turistica del territorio. Queste tipologie di discariche vengono gradualmente eliminate in tutta Europa e a livello di gestione dei rifiuti appare una soluzione antitetica a politiche di economia circolare che come M5S prospettiamo da anni. Una scelta sbagliata e anacronistica che mostra l’incapacità politica di arrivare a strategie Zero Waste, come chiede l’Unione Europea che si sta muovendo proprio sui principi dell’economia circolare, ma che testimonia anche come lo smaltimento dei rifiuti continui ad essere un business irrinunciabile per molte grandi aziende. Altro timore che alimenta la contrarietà all’opera è l’ipotesi concreta che per ‘nutrire’ questa enorme discarica potrebbero arrivare rifiuti da tutta Italia trasformando questo territorio in una pattumiera nazionale. Rivolgo un appello alla regione, che avalla questi progetti industriali, affinché faccia chiarezza sull’Incoerenza del continuare ad investire su impattanti impianti industriali nell’entroterra romagnolo nonostante si ricerchi da anni una forte sinergia turistica tra costa ed entroterra incentivando turismo slow, enogastronomia, sport all’aria aperta (cicloturismo, trekking, escursionismo, ecc). Turismo sostenibile e impianti industriali, con numerosi camion che per anni attraverseranno queste zone, non possono evidentemente convivere. O si sceglie l’uno oppure l’altro.

Marco Croatti

senatore del MoVimento 5 Stelle