"Nuova discarica, i cittadini non sono stati informati"

Il Pd di Borghi accusa l’amministrazione comunale di non avere informato a sufficienza i cittadini sull’ampliamento della discarica di Ginestreto di Sogliano. Dice Dario Placca a nome del gruppo Pd: "A conclusione del consiglio comunale del 29 aprile scorso, la consigliera di opposizione Mirella Mazza ha posto l’interrogativo sulla necessità di avvisare la cittadinanza sull’allargamento della discarica di Sogliano Ambiente in zona Ginestreto. Visti i precedenti, di scorse legislature, che videro una vera mobilitazione della cittadinanza contro il consumo del territorio, la realizzazione eo espansione del sito adibito a discarica, con due comitati che organizzarono proteste e una raccolta di firme. A questo punto ci si domanda se e come l’amministrazione di Borghi vuole avvisare la cittadinanza dell’ampliamento del sito G3 di Sogliano Ambiente, osservando inoltre che il progetto era stato ampiamente comunicato e relazionato da diversi mesi, tant’è che il 28 aprile 2023 scadevano i termini per l’eventuale opposizione di terze parti, comprese le amministrazioni locali limitrofe. E’ stato particolarmente spiacevole sentire la risposta del vicesindaco De Luca: "Non è compito del Comune di Borghi informare la cittadinanza che Sogliano Ambiente SPA farà una nuova discarica". Dario Placca dice che le risposte alle domande dei consiglieri di opposizione sono sempre state date in modo stizzito e anche in questo caso non è mancato il riferimento a responsabilità presunte della precedente amministrazione. In ogni caso le risposte risultano, il più delle volte, insufficienti e continua: "Sogliano Ambiente può procedere all’ampliamento del sito, i cittadini di Borghi possono fare sonni tranquilli perché non avranno alcun effetto, non cambierà nulla. I mezzi pesanti continueranno a passare da Lo Stradone (a 70 Kmh) e ce ne dobbiamo fare una ragione".

e. p.

––––––––

