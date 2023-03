Nuova dotazione Buonguerrieri (FdI): "Autoscala in arrivo per i vigili del fuoco"

Magari questa è la volta buona: il distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena potrebbe presto essere dotato di una sua autoscala, dotazione ovviamente di cruciale importanza nell’ottica dell’efficacia e della tempestività dei soccorsi, oltre che della sicurezza degli operatori durante i loro interventi. La vicenda, più volte sollevata anche dal sindacato dei vigili del fuoco, è nota da tempo e questo non è affatto un buon segno, perché si era dovuto prendere atto del fatto che uno solo di questi mezzi aveva come ‘territorio di azione’ l’intera area della provincia di Forlì Cesena, restando di stanza a Forlì. Ora però sembra che il quadro sia in procinto di cambiare: lo ha anticipato in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che ha seguito la vicenda in prima persona: "Il problema – si legge - nella scorsa legislatura era stato sollevato del deputato Galeazzo Bignami, oggi viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che aveva presentato anche un’interrogazione per far fronte a questa mancanza. Ma con il centrosinistra al Governo la questione era rimasta irrisolta. Ora la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del Ministero ha confermato l’assegnazione nei prossimi mesi di 4 nuove autoscale per i comandi dell’Emilia-Romagna: due di queste arriveranno a Forlì-Cesena e Ravenna. E’ una notizia importante per il territorio, perché così si fa fronte a una situazione critica che, purtroppo, si protrae da tanto, troppo tempo per risolvere la quale ho avviato negli ultimi mesi un dialogo costante con il Ministero. Il nostro territorio si estende su 1.200 chilometri quadrati e conta più di 200.000 abitanti: comprende 15 Comuni e molti di questi sono a vocazione turistica: pensiamo alla costa e agli alberghi multipiano. Proprio i flussi turistici nella stagione estiva fanno aumentare di parecchio le persone presenti sul territorio. Ci eravamo presi l’impegno di tentare di risolvere questo annoso problema e lo abbiamo mantenuto. La nuova autoscala consentirà al Comando di Forlì Cesena di tornare a una operatività pienamente efficiente". Buonguerrieri parla di ‘prossimi mesi’ e non cita date precise. Dunque in ogni caso ci sarà ancora da attendere. Resta da vedere quanto.

Luca Ravaglia