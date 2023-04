Nuova famiglia italiana Cittadinanza per 4 donne

di Raffaella Candoli

Con una cerimonia attesa ed emotivamente partecipata, ieri mattina, nel salone degli specchi del Comune, è stata conferita la cittadinanza italiana a quattro donne marocchine componenti della stessa famiglia: una madre e le sue tre figlie. Presenti anche il marito e padre, e una sorella minorenne. Invitata anche l’assessora Labruzzo che ha particolare stima e considerazione delle 4 donne, grazie ad un rapporto consolidato nel tempo.

Officiato dalla presidente del Consiglio comunale Nicoletta Dall’Ara, il rito del giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana, certo non inconsueto anche a Cesena, se non per il fatto che riguardava in contemporanea un nucleo familiare numeroso, è stato vissuto dalle protagoniste con estrema commozione e consapevolezza.

In particolare, la maggiore delle figlie, Keltoum Kamal Idrissi, in città dal 2003 e che qui ha compiuto regolare corso di studi diplomandosi in Ragioneria, per poi intraprendere l’attività di commerciante con negozio a Cesena e Bologna (di abiti per donne islamiche), ci esterna la soddisfazione del conseguimento di uno status giuridico che le permetterà finalmente di esercitare il diritto di voto. Un diritto che da donna, da residente, ma "straniera" sulla carta, desiderava con forza: "Mi sono sempre chiesta - ci dice, condividendo il medesimo sentire sui social -, come potessero sentirsi le donne italiane che a suo tempo conquistarono il suffragio universale, e dunque il diritto ad avere voce, preferenze e a fare la differenza. Dopo anni di attivismo e di sconfitte ora lo so. Per anni ho vissuto la politica senza poter incidere, ora posso votare ed esprimermi concretamente. Le emozioni sono tante, anzi difficili da descrivere, ma una cosa è certa, se per anni ho lottato nel volontariato per l’inclusione della donna, e per il riconoscimento dello ius soli, ora il mio impegno, da cittadina italiana sarà ancora più sentito e partecipato, perché la cittadinanza sia non un lusso, ma un reale diritto".

"E per quanto riguarda il velo – replica alla nostra domanda se lo abbandonerà - , continuerò ad indossarlo perché non risponde ad un aspetto culturale, ma religioso. La mia identità è chiara. Ora sono davvero a casa".