Nuova farmacia a Stradone, residenti in festa

di Ermanno Pasolini

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio a Lo Stradone, frazione di Borghi, la nuova sede della ’Farmacia Lo Stradone’ in via provinciale Uso 42, i cui titolari sono i coniugi dottori Antonio Bonagura e Sabrina Venturi e con cui collaborano le due farmaciste Valentina Senni e Sara Nicolini. Una nuova farmacia con una marea di servizi a disposizione di tutti, non solo residenti in loco.

La vecchia sede era a pochi metri di distanza davanti alla chiesa parrocchiale ma senza tutti i nuovi servizi a cominciare dalla telemedicina.

Una farmacia che nel tempo ha avuto diversi titolari con frequenti cambi di gestione che metteva in difficoltà le persone. Un servizio indispensabile per la frazione Lo Stradone che conta oltre 1000 residenti e anche per le comunità limitrofe. Dicono i titolari: "Oltre al normale servizio di dispensazione di medicinali, prodotti omeopatici, fitoterapici, prodotti per igiene, infanzia e cosmetica, offriamo anche una serie di servizi di telemedicina, cioè esami in collegamento con medici specialisti come elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, spirometria e dermatologia. Poi facciamo esami in autoanalisi tra i quali il profilo glicemico, lipidico, epatico, emoglobina, ematocrito, acido urico, vitamina D e ferritina, con risultato immediato. Un servizio utilissimo perchè diversamente la gente dovrebbe recarsi negli ospedali Bufalini di Cesena o Infermi di Rimini. Poi una delle cose più importanti è che in questo modo vengono eluse le lunghe liste di attesa, code agli sportelli e la spesa è minima. I cittadini sono contentissimi, soprattutto gli anziani che in questo modo vengono in farmacia da soli, senza avere bisogno di altre persone, ma soprattutto possono avere il risultato dei loro esami nel più breve tempo possibile. E da noi è possibile oltre che prenotare visite ed esami in ambito sanitario e anche pagare gli eventuali ticket".

L’inaugurazione è stata effettuata dal sindaco Silverio Zabberoni: "Le istituzioni cercano di fare il possibile per dare sempre maggiori servizi ai cittadini e di conseguenza migliorare la qualità della vita. E’ chiaro che gli imprenditori devono fare la loro parte. Come Amministrazione abbiamo appreso con grande soddisfazione le decisione dei due farmacisti di aprire una nuova sede più grande della farmacia a Lo Stradone inserendo molti servizi per facilitare i residenti e non solo, togliendo loro viaggi verso gli ospedali, code agli sportelli per le prenotazioni con il vantaggio di avere subito i risultati. Poi la soddisfazione di due giovani farmacisti che credono nel loro lavoro al servizio degli altri e per il territorio".