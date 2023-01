Nuova fermata dello scuolabus per la primaria

Da lunedì gli alunni della scuola primaria di Gambettola che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico troveranno una novità: l’attivazione di una nuova fermata dello scuolabus, attrezzata con una pensilina di protezione e un percorso in sicurezza con semaforo a chiamata per l’attraversamento della via Europa. La proposta dell’attraversamento protetto e lo spostamento della fermata è stata concordata in un incontro pubblico fra Amministrazione e residenti della zona Bulgaria, durante il quale sono state affrontate anche altre questioni.