Nuova gelateria artigianale a Cesena, 'Il Gelatino. Naturalmente buono'!

’Il gelatino. Naturalmente buono’ è la nuova gelateria associata a Confartigianato Cesena aperta in via Cattaneo nella zona di Torre del Moro. Il titolare Veselin Naydenov Vasilev, più noto come Vasco, 32 anni, nato in Bulgaria, ma residente fin da bambino in Italia e cesenate a tutti gli effetti,è affiancato dalla moglie Katerina. "La nostra gelateria è aperta sette giorni su sette dalle 11 alle 23 e vogliamo caratterizzarci come una produzione artigianale che sperimenta nuovi gusti cercando la massima qualità utilizzando i prodotti del territorio a chilometro zero. Ci concentriamo su un numero limitato di gusti, per offrire il meglio: sono 18 con un vasto campionario anche di granite".