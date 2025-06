Nuova gestione per ’L’oasi degli scugnizzi’

Il sindaco Enrico Spighi ha tagliato il nastro per l’inaugurazione della nuova gestione del chiosco "L’Oasi degli Scugnizzi" a San Piero in Bagno. "Un grande in bocca al lupo a Pietro e Mauro, due giovani pieni di entusiasmo – l’augurio da parte del primo cittadino – La loro iniziativa è un bellissimo esempio di giovane imprenditoria e amore per il territorio. Un grazie speciale a Angela, che per anni ha fatto di questo chiosco un punto di riferimento con i suoi sapori e la sua accoglienza. Oggi assistiamo a un passaggio di testimone importante e significativo: la tradizione che lascia spazio all’energia delle nuove generazioni".