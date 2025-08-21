Nuova gestione, riapre il Pineta

Dopo alcuni mesi di chiusura, è ripresa con nuova gestione l’attività del ’Pineta’, hotel-ristorante-pizzeria che s’affaccia di fronte al palazzo municipale di Verghereto. La nuova gestione è stata assunta da Gianni Domenico Lazzari, che tutti chiamano ’Schicchi’, noto chef di Bagno di Romagna, già capocuoco in alcune grandi e rinomate strutture ricettive e della ristorazione d’Alto Savio. Il Pineta, nato nel 1975, è l’unico hotel-ristorante del borgo di Verghereto capoluogo. Al taglio del nastro, presenti, col nuovo gestore Lazzari, il sindaco Enrico Salvi, il vicesindaco Fedele Camillini, e numerosi cittadini tutti molto soddisfatti per la riapertura della cinquantennale struttura.

Per l’inaugurazione della nuova gestione, c’è stato anche l’intervento del presidente della Pro Loco di Verghereto, Lino Camillini, che, fra l’altro, ha detto: "Riteniamo importante per l’intera comunità la riapertura del Pineta. La struttura si trova in paese, vicino allo svincolo nord della E45, pertanto, se è punto di riferimento per i residenti, possiamo dire che lo può essere per tutto il territorio comunale e anche per i numerosi viaggiatori che ogni giorno percorrono, nel tratto di valico appenninico, la superstrada Orte-Ravenna. Siamo veramente molto felici della riapertura di questa attività".

Soddisfazione ovviamente anche da parte del primo cittadino di Verghereto, che in questa occasione ha visto riaprire al pubblico una attività alberghiera e della ristorazione, importante non solo per aver creato alcuni posti di lavoro, ma anche per il settore turistico di quella località climatica d’Alto Savio, che rappresenta anche il Comune più alto del cesenate.

"Prima di tutto vorrei ringraziare i fratelli Canali, proprietari del Pineta, che nel corso degli anni ha avuto più cambi di gestione – ha ricordato il sindaco Salvi –. Ritengo molto importante la riapertura dell’attività del Pineta, una riapertura che mi auguro sia di stimolo anche per tutto il nostro territorio. La nuova gestione è stata assunta dal signor Lazzari, una garanzia a livello professionale. L’apertura e il funzionamento di attività sono fondamentali per tenere uniti i vari luoghi del territorio, in specie quelli delle aree interne. Auguro buona fortuna alla nuova gestione del Pineta e mi auguro, altresì, che il nostro territorio prosperi continuamente, aprendo anche altre nuove attività".

Gilberto Mosconi