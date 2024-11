Nuova giunta regionale. Lucchi tra i papabili

E’ spuntato anche il nome di Francesca Lucchi, neoeletta consigliera regionale del Pd, tra i papabili per una poltrona di assessore nella giunta del presidente Michele de Pascale. Il neogovernatore dell’Emilia–Romagna è alle prese con un delicato risiko nella composizione della giunta, nel quale deve tenere conto delle competenze, dei rapporti tra i partiti della coalizione e anche dell’equilibrio tra i generi e i territori. La sua parola d’ordine è però fare presto e questo potrebbe favorire Francesca Lucchi, attuale assessora comunale con una solida esperienza anche a livello regionale nel campo della gestione dei servizi. La scelta del suo nome garantirebbe, a quanto circola a Bologna, anche un equilibrio tra i territori romagnoli ed emiliani. Da Forlì il Pd intanto continua a premere per l’ingresso in giunta di un rappresentante locale: la scelta è tra i consiglieri Valbonesi e Ancarani. Se andasse in porto la prima ipotesi (Lucchi) o la seconda (un forlivese), vista l’incompatibilità tra assessorato e posto da consigliere, si aprirebbe la strada per il ripescaggio di Massimo Bulbi, primo dei non eletti del Pd in provincia.