Nuova isola ecologica per pescherecci e motonavi

Al porto di Cesenatico è stata realizzata una nuova isola ecologica riservata alle imbarcazioni impiegate negli allevamenti ittici, motonavi e pescherecci. La struttura dispone di cinque cassonetti per la raccolta indifferenziata, chiusi e videosorvegliati. Le chiavi sono state consegnate ai proprietari delle imbarcazioni da parte delle Cooperative di pesca, che ne avranno un uso esclusivo. I cassonetti sono stati schermati per migliorare il decoro dell’area e per proteggere la zona dai conferimenti non autorizzati.

La nuova isola si affianca all’oasi ecologica inaugurata il 20 aprile scorso per la raccolta dei rifiuti pescati in mare da avviare in un percorso di riciclo. Nella progettazione dell’isola ecologica sono stati tenuti in particolare riguardo gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale delle opere e alla facilità gestionale del sistema. L’investimento è stato di 40mila euro, con il Comune che ha ottenuto un finanziamento di 35.241 euro da un bando Flag. Sarà Hera a gestire e pulire l’area e ad effettuare gli svuotamenti dei contenitori di entrambe le aree. Il sindaco Matteo Gozzoli ha detto: "Il porto è una delle anime di Cesenatico e la questione dei rifiuti e dello smaltimento è centrale per il comparto della pesca. Migliorare questo aspetto serve a migliorare il decoro di tutta l’area e anche a migliorare la condizioni di lavoro di tutti gli operatori".

g.m.