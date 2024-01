Nuova lista per Dellapasqua sindaco

di Ermanno Pasolini

Una lista che appoggia un candidato sindaco che ancora non ha ufficializzato la sua corsa alle amministrative di giugno. È quella presentata da un gruppo di giovani, "Savignano Insieme", che appoggerà Nicola Dellapasqua 36 anni, da 10 anni vicesindaco di Savignano sul Rubicone, che dovrebbe ufficializzare la sua candidatura entro la fine di gennaio. Uno dei protagonisti della lista è Alessio Tomei, 31 anni, direttore del coordinamento degli enti di servizio civile delle provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Come è nata l’idea di questa lista?

"L’idea base è stata interrogarsi su come i giovani possono interessarsi alla vita politica della propria città. Abbiamo iniziato a discutere delle cose che vanno e di quelle da migliorare sulle quali lavorare".

Tutti giovani?

"La maggior parte dei partecipanti agli incontri sono persone fuori dalla politica fra i 19 e i 20 anni con anche qualcuno fra i 30 e i 40".

Siete sicuri che Nicola Dellapasqua si candiderà a sindaco?

"È un auspicio. Noi crediamo in lui, è una persona competente di cui ci si può fidare, a 36 anni ha maturato 10 anni di esperienza".

Cosa chiedete a Dellapasqua? "Di prendere in considerazione le nostre proposte per Savignano e di condividerle laddove è possibile. Creare una consulta di giovani sarà uno dei punti cardine: a livello normativo si affianca a quelle di quartiere già esistenti, permettendo ai giovani di avere un canale diretto con l’amministrazione. Questo significa poterli dotare di risorse economiche e permettere loro autonomia nel realizzare le iniziative che proporranno".

A Savignano manca un centro di aggregazione per i giovani.

"Sì, serve un centro di aggregazione ludico-ricreativo per i ragazzi, riattivando quello che era tempo fa l’Informagiovani. Poi animarlo con attività pomeridiane, individuando con una procedura un ente che possa gestire informazione e aggregazione; una ludoteca per giovani-adulti dai 20 ai 30 anni in grado di ospitare serate di giochi da tavolo, tornei di carte da gioco o giochi di ruolo. Il gioco, quindi, come strumento per aggregare e prevenire situazioni di disagio".

Avete in mente altro per gli adolescenti?

"Abbiamo in progetto un bonus sportivo dedicato alle famiglie con reddito medio basso, che hanno difficoltà economiche per iscrivere i figli alle varie attività sportive".