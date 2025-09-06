Nuova mensa del ‘Carducci’: "Lavori ultimati entro fine anno"

Stop and go per i lavori della mensa della scuola ‘Carducci. Aggiudicato l’appalto alla ditta Bartolomei srl di Sarsina (importo complessivo di 566.166 euro), il Comune assicura che l’opera sarà completata entro la fine dell’anno.

"A seguito della risoluzione del contratto con la ditta inizialmente incaricata, a causa di gravi inadempimenti – dice il sindaco Enzo Lattuca – con questa nuova assegnazione si sblocca il cantiere della nuova mensa. Ciò significa che, già a partire dalla prossima settimana, i lavori verranno consegnati per essere poi ultimati entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta di un’ottima notizia, resa possibile grazie alla rapidità e all’efficienza del Settore Lavori Pubblici, della Direzione Lavori esterna (Studio La PrimaStanza) e della Stazione Unica Appaltante, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sull’aggiudicazione, hanno garantito la ripresa dei lavori. Ricordo che il progetto è coperto da 840 mila euro provenienti dal PNRR, assegnati al Comune di Cesena, oltre che da risorse comunali".

"Confidiamo ora – prosegue Lattuca – in un rapido recupero dei tempi da parte della nuova ditta esecutrice e in una pronta consegna dell’opera che rappresenterà un importante, nuovo, servizio per la comunità scolastica della ‘Carducci’".

L’amministrazione comunale spiega che sulla base di quanto previsto dal progetto, questo nuovo edificio sarà pienamente in dialogo con il contesto circostante e con il cortile interno, vero e proprio giardino dove gli studenti si incontrano e giocano dando forma a nuove occasioni di apprendimento. L’edificio, che potrà ospitare almeno 177 bambini, con un incremento di ulteriori 60 posti, sarà accessibile direttamente dall’interno del plesso scolastico.