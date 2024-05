Nuova ordinanza di demolizione del bagno Gino

Il Bagno Gino deve essere demolito. Il dirigente del Comune di San Mauro Pascoli, Giovanni Ravagli, ha infatti firmato una ordinanza in cui impone la rimozione dello stabilimento balneare situato sulla spiaggia di San Mauro Mare. Per la società Verdemare dell’imprenditore Gianni Ottaviani, si tratta di un‘altra mazzata. Il Bagno Gino è tra gli stabilimenti storici della riviera romagnola, essendo stato costruito nel 1953 quando in questo spicchio di spiaggia non c’era praticamente nulla. La concessione di Gino Ottaviani è stata poi ereditata dal figlio Gianni, che lo ha condotto sino ad oggi. Siamo in una zona molto soggetta ad erosione marina e l’Amministrazione comunale lo scorso marzo ha deciso di non rinnovare la concessione, in quanto secondo la Giunta non vi sono più le condizioni per proseguire l’attività. Ottaviani tramite il suo legale Emiliano Molinari, si è opposto a tale decisione, facendo una serie di osservazioni e chiedendo l’annullamento della delibera di Giunta con cui l’Amministrazione ordina il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario. Ravagli ha risposto nei giorni scorsi sottolineando che il permesso a costruire in deroga del 2006, relativo ad una piattaforma, cabine, servizi, deposito e reception in legno destinato a stabilimento balneare in Via Dante (con rampa di raccordo con il livello stradale al fine di consentire l’accesso ai disabili e ai genitori con i bambini su carrozzine e passeggini), con una spiaggia di 600 metri quadrati su un fronte di 40, era stato rilasciato alla società Verdemare, mentre poi Ottaviani ha condotto l’attività con una società a suo nome.

Inoltre, sempre il dirigente comunale, evidenzia che la concessione scaduta il 31 dicembre 2023 non è stata rinnovata. L’Amministrazione intende confermare la propria azione e mette nero su bianco che a suo parere Gianni Ottaviani non vanta alcun diritto in relazione al mantenimento delle opere, le sue osservazioni non vengono accolte ed ordina la rimozione delle opere entro 15 giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, si procederà alla rimozione d’ufficio ed al recupero delle spese sostenute da parte dell’amministrazione. Ora Ottaviani ha 60 giorni di tempo per far ricorso al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna. Ottaviani si è incontrato con l’avvocato Emiliano Molinari: "Faremo ricorso al Tar, perchè riteniamo questo provvedimento profondamente ingiusto. In una realtà piccola come San Mauro Mare, dove ci sono appena una dozzina di bagni, perderne uno è un danno alla mia azienda ma anche all’intera collettività, oltre ad un danno erariale notevole, visto che anche lo Stato italiano perderà delle entrate".

Giacomo Mascellani