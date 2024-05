"Nuova palestra, più sicura e funzionale"

Finalmente arriva l’inaugurazione della palestra comunale scolastica, dopo che il funzionamento di quella struttura pubblica è rimasto al palo per ben 13 anni, per un lunghissimo, travagliato intervento di ristrutturazione, consolidamento antisismico, riqualificazione generale. Intervento che si è aggrovigliato tra paradossali stop and go nell’andamento dei lavori. Lo comunica il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che dice ai cittadini: "Con sentita emozione vi invito all’inaugurazione della Palestra comunale scolastica riqualificata, che si terrà sabato, alle 16,30, presso la sede della Palestra stessa in Via del Savio a San Piero. E’ un’emozione che nasce nell’avvertire questa inaugurazione come un altro "traguardo" importante per la nostra Comunità per due ragioni. Con essa, infatti, si completa il programma di recupero e messa in sicurezza del patrimonio scolastico comunale".

"La palestra scolastica fu chiusa nel 2011 e poterla riaprire con una struttura nuova, sicura e funzionante rappresenta una vera vittoria di impegno ed ostinazione su tutte le assurdità imprevedibili che si sono susseguite in questo cantiere, tanto da renderlo un’esperienza a tratti drammatica e a tratti comica. Soltanto per ricordare alcune circostanze, mi viene in mente il primo appalto vinto da un’azienda inconcludente e poi la partenza in salita del secondo cantiere abbandonato dalla ditta esecutrice, con cinque operai in attesa del pagamento degli stipendi".

Spiega, poi, Baccini: "La svolta si è verificata grazie al coinvolgimento della ditta locale Soems di Salvatore Bartolomei, cui la Cear di Ravenna, aggiudicataria dell’appalto, ha affidato l’esecuzione delle opere. La passione e l’affidabilità del titolare Bartolomei e la competenza dei suoi collaboratori, uniti all’impegno e alla professionalità dei professionisti coinvolti nel progetto e del Settore Lavori Pubblici del Comune, hanno finalmente consentito di centrare questo importante obiettivo".

A conclusione, Baccini passa ai riconoscimenti: "Mi sento di ringraziare, a nome di tutta la Comunità, Salvatore Bartolomei e la sua azienda, il Cear di Ravenna e in particolare il presidente Andrea Alfieri, l’ingegner Alberto Mastroianni direttore dei lavori, l’ingegner Flavio Godoli che ha seguito la parte impiantistica, l’ingegner Carlo Corzani che ha seguito la parte strutturale, l’architetto Stefano Bottari responsabile Settore Lavori Pubblici del Comune che ha coordinato tutta l’opera".

gi. mo.