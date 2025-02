Nuova pavimentazione in due vie

A San Mauro Pascoli, domani inizieranno i lavori di sistemazione della pavimentazione e del selciato in via Giovanni Pascoli e via Garibaldi. Durante questo periodo il traffico veicolare nel centro subirà alcune modifiche temporanee. Le operazioni di ripristino comporteranno da domani a mercoledì 5 marzo il divieto di sosta in via Pascoli, da piazza Mazzini all’incrocio con via Garibaldi, per tutto il periodo interessato. Non subirà invece variazioni la circolazione dei veicoli, che su via Pascoli rimarrà inalterata. Contemporaneamente i lavori si estenderanno anche su via Garibaldi, nel primo tratto da via Pascoli fino all’altezza del panificio, che verrà invece chiusa al transito dei veicoli da domani fino a martedì 18 marzo per via delle dimensioni più ristrette della strada e per la posizione centrale del selciato in oggetto. Sarà invece possibile la percorrenza della via ai pedoni.