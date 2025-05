Nuova pavimentazione sulla E45. Da stasera cambia la viabilità

Per lavori inerenti la pavimentazione, previste chiusure notturne temporanee sulla E45 in provincia di Forlì-Cesena. Lo ha comunicato l’Anas. "Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’itinerario E45 – si legge nella nota – sono previste limitazioni temporanee notturne lungo la strada statale 3 bis Tiberina". Nel dettaglio, le chiusure saranno operate da oggi fino a venerdì 23 maggio, dalle 21 alle 6 del mattino successivo. Per chi viaggia in direzione Roma sarà attivata la deviazione sulla SP137 mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Verghereto (km 165) e rientro mediante lo svincolo di Canili (km 163). L’evoluzione del traffico in tempo reale è consultabile tramite l’applicazione ’Vai’ di Anas, disponibile gratuitamente. Il servizio clienti ’Pronto Anas’ risponde al numero verde gratuito 800.841.148.