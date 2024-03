Nuova piazza della Libertà. Presentato il progetto

Nei giorni scorsi il Comune di Mercato Saraceno ha illustrato il progetto di rigenerazione e riqualificazione di piazza della Libertà nella frazione Monte Castello, il primo passo di un lavoro più ampio nell’ambito del centro storico di Monte Castello. La spesa prevista è di 460mila euro, di cui 350mila provenienti dalle fonti Atuss della Regione Emilia-Romagna e il resto da risorse comunali interne.

I lavori (con parere preventivo della Soprintendenza) consistono nella sostituzione dell’asfalto con un pavimento in pietra, poi è prevista la creazione di spazi verdi come ’giardini della pioggia’ e piccole aree pedonali arredate. Inoltre, saranno realizzati tutti i servizi idrici, fognari e le infrastrutture elettriche necessarie per eventi futuri nella piazza. È prevista anche la predisposizione di cavidotti per eventuali linee elettriche Enel. Riguardo tale intervento, tenuto conto delle osservazioni dei cittadini, a breve partirà l’iter per la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di aprire il cantiere durante l’estate.

Per il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Giovannini, tale progetto "è stato portato avanti con pragmatismo; avremmo preferito completare l’intervento sull’intero centro storico, ma le difficoltà degli ultimi anni, come la pandemia da Covid-19, l’aumento dei prezzi e le alluvioni, ci hanno costretti a rimodulare il progetto iniziale. Questo primo lotto funzionale rappresenta un significativo passo avanti per la rigenerazione del centro storico di Monte Castello".

Edoardo Turci