Nuova piscina comunale. Aggiudicato l’appalto, cantiere da fine febbraio

E’ stato aggiudicato l’appalto per i lavori della nuova piscina comunale di Cesena. L’incarico è andato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi Società cooperativa di Forlì, Idrotermica di Forlì, e Ceir di Ravenna, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro 9.364.938,04 euro. La consegna dei lavori e l’avvio delle opere di accantieramento dell’area interessata avverranno entro fine febbraio.

Co-finanziata dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss, la futura piscina di Cesena sarà un impianto polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico. "Il 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è un anno di notevole significato per la rigenerazione urbana della nostra città: sono infatti diverse le opere in fase di realizzazione che, una volta messe a disposizione della collettività, eleveranno senza dubbio la qualità di vita dei cesenati. Si tratta di scuole e mense, servizi di comunità e presidi sociali, di impianti sportivi e di infrastrutture legate ai trasporti e alla logistica. Tra questi c’è anche il progetto riguardante la nuova piscina reso possibile grazie al pacchetto di 6,4 milioni di euro dell’Agenda Atuss a cui aggiungiamo ulteriori 5,3 milioni di euro di risorse comunali. È questa un’opera a cui teniamo molto e che modificherà in meglio l’assetto sportivo cittadino".

Il progetto, ritenuto dal Comune particolarmente qualificante nell’ambito del programma ‘Cesena Sport City’, prevede la demolizione e successiva costruzione dell’edificio natatorio con la previsione del mantenimento delle sistemazioni esterne, comprensive delle vasche esterne esistenti e dell’area verde. Il primo stralcio dei lavori prevede la demolizione delle vasche e sistemazioni esterne attuali e la realizzazione dell’edificio natatorio nella parte a sud del lotto, con accesso principale da piazzale Dario Ambrosini. Nel corso dei lavori di edificazione del nuovo polo il servizio verrà garantito – senza alcuna interruzione – a tutti gli utenti del centro natatorio. Così come condiviso dal Raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dallo studio Degli Esposti Architetti Srl di Milano e dall’Amministrazione comunale, il progetto sarà realizzato su due stralci distinti, con lo scopo di garantire la continuità di utilizzo della piscina coperta da parte dei cittadini.