Nuova piscina e sito romano valorizzano il territorio

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 500mila euro la piscina all’aperto di Savignano, che nascerà nell’area antistante il Seven Sporting Club. Dice la vicesindaca Stefania Morara: "Costruieremo un impianto che testimonia l’idea di sport che vogliamo promuovere: uno spazio verde accessibile, diffuso, di prossimità e capace di generare comunità. Il finanziamento ottenuto andrà a sostenere la realizzazione di un ambizioso progetto di rigenerazione dell’ampia area esterna al centro sportivo Seven Sporting Club, che prevede la realizzazione di aree verdi e spazi attrezzati all’aperto. Al centro sorgerà una piscina per adulti da 250 metri quadri, la stessa dimensione della vasca interna del Seven Sporting Club, dotata di spogliatoi dedicati e indipendenti, lettini e ombrelloni protetti da ombreggiature naturali, una seconda vasca per bambini, di 46,42 metri quadrati, e un grande parco verde attiguo al centro sportivo già esistente, con giochi per bambini e attività fisica. La riqualificazione riguarderà nel suo complesso anche il piazzale Fausto Coppi e il parcheggio, i posti auto nel complesso saranno 69 e saranno redistribuiti con la creazione di un nuovo parcheggio lungo la provinciale 11".

La vicensidaca spiega anche in che cosa consistono gli scavi attualmente in corso: "Sono iniziati il 21 luglio scorso per la verifica archeologica dalla quale è emerso un piccolo sito produttivo artigianale con due fornaci di epoca romana. Fin dall’inizio il dialogo con la Soprintendenza è stato costante con sopralluoghi congiunti e un impegno condiviso. Stiamo procedendo con l’analisi, il restauro e la catalogazione dei materiali emersi che verranno successivamente selezionati e valorizzati con l’obiettivo di essere fruibili presso il museo del Compito nella storica località di San Giovanni in Compito, così da trasformare questo vincolo in una ulteriore opportunità culturale per la nostra comunità. Parallelamente continuerà la redazione del progetto esecutivo che dovrà tenere conto della quota sulla quale dovrà essere realizzato l’impianto. Poi continuerà la realizzazione della piscina".

Ha concluso il sindaco Nicola Dellapasqua: "L’esito del bando regionale conferma una valutazione positiva sulla qualità del progetto e sull’importanza strategica di un nuovo servizio che si rivolge a tutto il territorio".

Ermanno Pasolini