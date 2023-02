Nuova sala operativa per le emergenze

di Sofia Nardi

Il recente terremoto che, sabato scorso, per ben tre volte ha fatto tremare la terra con una magnitudo superiore ai 4 gradi, ha reso più che mai attuale il problema: come gestire in maniera concordata e organizzata le emergenze? Proprio in questi giorni, un accordo sottoscritto tra la Prefettura di Forlì-Cesena e la Regione Emilia Romagna ha permesso la costituzione di un Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) e della Sala Operativa Provinciale Integrata (Sopi) dove la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e altre realtà locali potranno agire sinergicamente e maniera strutturata per organizzare gli interventi sul territorio. Il centro ha fisicamente sede nel Centro Unificato Provinciale di Protezione Civile, in via Cadore a Forlì. Qui, in queste settimane, sono state rese più funzionali diverse sale, attrezzate anche con specifici display per il monitoraggio di eventi sismici (ma anche di altro genere) e per organizzare il ritrovo delle forze che presteranno servizio durante le emergenze. Non solo: in tempi non critici le sale riunioni diventeranno utili per la formazione dei volontari della Protezione Civile e per altri eventi di coordinamento generale. Presenti alla cerimonia inaugurale che si è tenuta ieri anche il sindaco di Cesena e presidente della Provincia Enzo Lattuca, oltre al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e ai primi cittadini degli altri Comuni romagnoli coinvolti dell’accordo. "Questa struttura rinnovata – è intervenuto il prefetto di Forlì- Cesena Antonio Corona – suggella l’ottimo livello di collaborazione tra Protezione Civile e Prefettura, una collaborazione che abbiamo vissuto molto da vicino nei periodi più duri della pandemia, quando abbiamo sempre trovato ascolto e attenzione. Ricordiamo sempre, in questi casi, che le vere protagoniste sono le persone che, in caso di emergenza, si rimboccano le maniche e scendono in campo". "L’inaugurazione di oggi – è intervenuta Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di sicurezza e Protezione Civile – è la sintesi di un percorso cominciato in passato e che proseguirà anche in futuro. Per noi è importantissimo avere un luogo dove gestire un’eventuale emergenza in modo univoco e strutturato. Questa – aggiunge – è anche la casa del volontariato, dove la Protezione Civile presterà servizio e si formerà". A illustrare tutte le sale operative è stata Claudia Casadei, responsabile del servizio Area Romagna della Protezione Civile: "Qui – ricorda – nel 2012 gestimmo il nevone. È stato allora che abbiamo imparato l’importanza di agire insieme". "Qui – conclude Irene Priolo, vice presidente della Regione – ci si organizza in tempi di pace per affrontare le emergenze con un’architettura solida e resistente".