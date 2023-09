Nuova scuola ’A.Frank’. Lavori al via a fine anno

Su una, poi giù l’altra. Tra fine anno e inizio 2024, informa il Comune, partiranno i lavori per la realizzazione della nuova scuola media, o secondo la dizione corrente, secondaria di primo grado, Anna Frank. Il cantiere verrà aperto, quindi, ad anno scolastico in corso, ma saranno garantiti la continuità dell’attività didattica e il mantenimento della fruibilità dell’intero edificio scolastico esistente fino al completamento del nuovo, senza disagi per scolari e insegnanti. L’edificio attuale verrà abbattuto in un secondo momento: ha 54 anni di vita, essendo stato ultimato nel 1969, ma è vulnerabile sisimicamente.

Ieri mattina la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo della edificazione che ha raggiunto un importo complessivo di quasi 17mila euro, precisamente 16.927.491,06 euro, comprensivo dei lavori extra-appalto principali per il completamento del polo scolastico, la relativa sistemazione delle aree esterne. Si tratta del costo più alto mai speso per un edificio scolastico in città.

L’intervento è coperto in buona parte, ma non tutto, da un finanziamento del Pnrr di 12.579.600 euro nell’ambito della Missione 2 dedicata alla ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ e della Componente 3 sull’efficienza energetica e sostituzione degli edifici. Il progetto, curato dallo Studio Mynd Ingegneria Srl di Bologna selezionato nell’ambito del Concorso di progettazione promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede la demolizione del plesso scolastico esistente e l’edificazione in uno spazio adiacente di una nuova struttura efficiente sotto il profilo energetico, sismico e distributivo, nella stessa area in via Anna Frank. La nuova struttura ospiterà 18 classi e 450 studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in qualità di ’amministrazione centrale titolare dell’investimento’, ha messo a disposizione dei Comuni il supporto di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, che affiancherà il Comune di Cesena nella fase procedurale e gestionale dell’affidamento dei lavori attraverso lo strumento degli accordi quadro.

"La futura scuola ‘Via Anna Frank’ – afferma il sindaco Enzo Lattuca – verrà realizzata con un ambiente accogliente e accessibile e adattabilità dei locali didattici anche in funzione delle differenti esigenze. Particolare attenzione sarà riservata al fronte sismico e della sicurezza, alla sostenibilità delle strutture e all’impiantistica dotata di un sistema di gestione, controllo e supervisione innovativo, in grado di monitorare e limitare i consumi".

"L’area esterna – prosegue il sindaco – rappresenta il secondo capitolo di questo importante progetto che prevede la messa a dimora di diverse specie arboree e arbustive in grado di regolare il microclima".