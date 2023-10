Nuova scuola, eccellenze locali in un murale

San Piero in Bagno attacca l’arte al ’murale’. Dopo la realizzazione di alcuni murales dipinti nelle pareti perimetrali di edifici pubblici, ora che la costruzione della nuova sede della Scuola Media ‘Manara Valgimigli’ del Comune di Bagno di Romagna è entrata finalmente nella fase finale, la giunta comunale, per abbellire quella grande opera, ha deliberato l’apertura di un avviso pubblico per la realizzazione di un murale nella parete orizzontale di confine del cortile della nuova sede scolastica.

Lo comunica il sindaco Marco Baccini, che poi aggiunge: "In vista del taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova sede della scuola media, fissata per la mattina del 6 gennaio prossimo, abbiamo avviato le procedure per completare l’opera con la realizzazione di un murale sul muro di confine del cortile della nuova sede scolastica, muro che si addice particolarmente ad essere dipinto. Al fine di stimolare fin da subito un sentimento di appartenenza alla nuova sede da parte della popolazione scolastica, che vi farà ingresso a partire dal prossimo 8 gennaio, abbiamo richiesto lo svolgimento di un percorso partecipativo, che preveda il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 1° grado "Manara Valgimigli".

Baccini informa poi su crononoprogramma e contributo economico: "Per rispettare i tempi è previsto che la realizzazione dell’opera avvenga tra il 6 novembre prossimo ed il 31 dicembre. Il finanziamento del bando da parte del Comune è con un contributo di 8.196 euro. L’avviso si rivolge agli enti del terzo settore, quali organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali incluse le cooperative sociali, fondazioni ed altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale. In merito invece al contenuto dell’opera, è richiesto che la medesima sia inserita nel contesto urbanistico di riferimento in maniera coerente e armonica, e che si ispiri a temi come il paesaggio, le eccellenze locali, la cultura e istruzione".

Il termine di scadenza per presentare le proposte progettuali è fissato alle ore 13 del 3 novembre. Entro tale data è possibile avanzare richieste di chiarimento relativa alla procedura, tramite pec a questo indirizzo:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it